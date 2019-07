DIRETTA VIDEO - Speciale Calciomercato alle 20 su CN24 Tv: novità su Pèpè e James, ospite Giancarlo Lucariello

Stasera, alle ore 20.00 in punto, su CalcioNapoli24 Tv (canale 296 del digitale terrestre), sulla pagina Facebook di CalcioNapoli24.it e sul nostro canale Youtube, andrà in onda 'Speciale Mercato'. Conduce Claudio Russo, con la partecipazione di Leonardo Vivard (giornalista CalcioNapoli24.it) e del collega Giancarlo Lucariello.

Si parlerà di calciomercato, a partire dalle ultime di giornata e del mercato in entrata e in uscita. I tifosi potranno scriverci attraverso la diretta Facebook e Youtube. Non mancate.