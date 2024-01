Supercoppa Napoli-Inter, arrivano le parole a freddo del capitano Giovanni Di Lorenzo all’indomani della sconfitta in Arabia Saudita.Â

Supercoppa Napoli-Inter, il commento di Di Lorenzo

Via social l’esterno ha infatti affidato il suo commento non nascondendo l’amarezza ma al contempo guardando con fiducia verso il domani: “La delusione è tanta - scrive -, abbiamo lottato e dato tutto fino all’ultimo ma non è bastato. Adesso alziamo la testa e pensiamo al campionato. Orgoglioso di noi”.Â