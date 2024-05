Nuova vita per Koulibaly, è diventato giocatore-dirigente: ora è un’azionista del Club Sedan

Notizie calcio. Kalidou Koulibaly diventa giocatore-dirigente. Azionista del CS Sedan Ardennes, per la precisione, come annunciato ufficialmente dal club francese iscritto al Championnat de France amateur (quarta serie), due Coppe di Francia e una Supercoppa a cavallo degli Anni 50 e 60.

Ha una storia, alle spalle, che la dirigenza vuole rinverdire: l’ingresso di Koulibaly, approvato all’unanimità dal board, è stato accolto con enorme orgoglio e soddisfazione sia per il valore umano, sia per quello professionale. Kalidou aiuterà il club concretamente da un punto di vista societario e poi, come sempre, rappresenterà un ponte con tanti talenti senegalesi e africani.