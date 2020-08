Notizie Calcio - Tweet di Paolo Ziliani: "Dopo la dichiarazione di Sarri: “Se in Champions ci fosse la classifica a punti, saremmo primi o secondi”, Zico, Falcao e Cerezo hanno dato il via ai festeggiamenti per la vittoria nel Mundial di Spagna 1982 chiuso con una sola ininfluente sconfitta, quella per 3-2 con l’Italia".