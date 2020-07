Ultime notizie calcio Napoli - Davvero molto bello il video che Amin Youns ha pubblicato sul suo canale Twitter. Nella clip in questione si vede l'attaccante tedesco mentre palleggia per le strade di Napoli con un bambino senza scarpe. Un momento che trasmette certamente gioia e serenità. La passione per il calcio continua ad unire all'ombra del Vesuvio.

