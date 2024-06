Vacanze napoletane per Llorente: lo spagnolo in barca a Napoli | VIDEO

Vacanze napoletane, per l'ex azzurro Fernando Llorente, che ha sempre professato amore per questa piazza e città, prima e dopo la sua avventura al Napoli. Breve vacanza relax nel golfo di Napoli con i suoi amici partenopei in barca, per lo spagnolo che pochi giorni fa in un'intervista a Repubblica diceva:

«Mi piacerebbe tornare in città e incontrare Antonio Conte. È un grandissimo allenatore. Può cambiare in poco tempo una società e una squadra. Antonio Conte è un vincente, lo ha dimostrato nel corso della sua carriera e può riuscirci anche a Napoli. Ha un carattere pazzesco, si fa rispettare da tutti e poi contagia tutta la squadra che lo segue. Non ho dubbi: è stato il miglior allenatore della mia carriera».

Come sono gli allenamenti di Conte?

«Sono molto duri, ti fa lavorare tantissimo. Ma poi gli effetti ci sono in partita. Si va fortissimo e questo ti consente di mettere in difficoltà l’avversario sul piano fisico. Questo tipo di preparazione alla fine paga».

