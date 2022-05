Calcio Napoli - Antonello Perillo, giornalista Rai e Vice Direttore Tgr Rai, ha scritto un messaggio su Twitter dopo lo striscione esposto fuori al Maradona su Luciano Spalletti.

Le parole di Antonello Perillo sullo striscione a Spalletti:

"Massima solidarietà a mister Spalletti. Questo non è tifo, questa non è amore per i colori di una squadra che rappresenta una meravigliosa città. Lo striscione apparso nel piazzale del #Maradona è vergogna allo stato puro"