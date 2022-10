SSC Napoli, commento sul sito ufficiale: "La Noche del Diez, successo numero 10 consecutivo! Vinciamo ancora noi"

Il Napoli commenta sul proprio sito ufficiale la vittoria contro il Bologna:

La Noche del Diez. Il Napoli conquista il successo consecutivo numero 10 tra campionato e Champions. La notte di Victor. Osimhen entra nella ripresa e segna il gol del sorpasso che manda in orbita il Maradona. Il Napoli batte il Bologna dopo una partita emozionante e trepidante. C'è tutto quello che si può trovare in questa battaglia sportiva che eleva gli azzurri ad ardimentosa falange che sa affrontare difficoltà e sacrificio pur di percorrere la strada della gloria. Negli ultimi 5 minuti del primo tempo c'è un aperitivo di ciò che verrà dopo. Segna prima il Bologna con Zirkee, il Napoli pareggia all'ultimo gong con Juan Jesus. Si torna in campo con il Chucky e Victor l'uomo mascherato. Le sostituzioni che premiano ancora le scelte di Spalletti. Lozano infila il pareggio con uno speedy diagonale. Osimhen brucia la difesa su miccia innescata da Kvara e infila di sinistro il palo lungo. Vinciamo ancora noi. La Noche del Diez. Le dieci giornate di Napoli...