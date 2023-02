Ultime notizie calcio Napoli - E dopo la torta per Osimhen, è arrivato anche il lancio della pizza "azzurra" dedicata alla SSC Napoli. Una pizza creata da Giuseppe Ordegno, titolare della pizzeria "Naples Pizza & More" di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino in Campania.

Clicca su play per guardare il video: