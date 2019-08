Hirving Lozano è uno dei nomi caldi in ottica Napoli. C'è James, ma anche il messicano è sempre in cima alle preferenze di Carlo Ancelotti. I tifosi del Napoli si aspettano un colpo grosso sul mercato ed un artigiano del centro di Napoli, ha già realizzato la statuina da presepe di Lozano. Clicca sul file in allegato per vedere la foto pubblicata su Twitter da Radio Kiss Kiss Napoli.