Il portiere della SPAL, Emiliano Viviano, nelle scorse ore ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.

Ebbene il portiere ha voluto precisare quanto detto rispondendo ad un post su Instagram:

“Ragazzi il Napoli ha strameritato, sia durante le altre partite sia in finale, ho solo detto che se non si fosse fermato il campionato la Juve (secondo me) avrebbe avuto più possibilità, e poi sono contentissimo per Gattuso, un abbraccio…“.