Simeone, Natale in famiglia per il Cholito: ecco dov'è in Europa con il Cholo | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Natale 2022 in famiglia, per il Cholito Giovanni Pablo Simeone. Che da ieri è a Madrid, dopo il rompete le righe di Luciano Spalletti che ha concesso tre giorni di relax per godersi le feste natalizie agli azzurri. L'appuntamento è infatti al 27 dicembre, per la ripresa degli allenamenti in vista di Inter-Napoli.

E allora, il Cholito ha raggiunto il papà, il Cholo Diego Pablo Simeone, a Madrid, dove ha cenato con tutta la famiglia e presumibilmente trascorrerà le vacanze di Natale.

