"È una finale che dà gioia a un intero popolo e noi ne siamo orgogliosi. Sarà doloroso non giocarla. Ma sarò ugualmente al fianco dei miei fratelli per scrivere la storia: allez lions", scrive su Twitter il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, che per squalifica saltera' la finale della Coppa d'Africa contro l'Algeria.