"Scott, avevi ragione!" Famiglia McTominay innamorata di Napoli, l'azzurro: "Dovete venire per credere!"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma su Scott McTominay e il consiglio alla sua famiglia di conoscere subito la città di Napoli:

"Dopo qualche ora dal suo arrivo in città ha chiamato casa per raccontare a mamma e papà il suo nuovo paradiso terrestre. «Dovete venire per credere». Detto, fatto e nell'arco di qualche giorno mamma e papà McTominay sono sbarcati a Napoli. «Figlio mio, avevi ragione», deve essere stata la reazione della famiglia scozzese che alla vigilia della gara di coppa contro il Palermo sono stati anche a mangiare la pizza da "Impasto 55" a Piazza Vittoria, accolti dal patron Vitale De Gais. Una full immersion nel mondo Napoli, all'insegna dei piaceri degli occhi e del palato. È anche così che si rafforzano i legami tra giocatori e città. Napoli ha già abbracciato McTominay e lui ne è diventato ambasciatore nella sua terra".