Roma, "Vendete Florenzi": il like di Totti manda la città nel caos, ma arriva la precisazione dell'ex capitano giallorosso

Al momento non è dato sapere se si sia trattato di un'involontaria gaffe social oppure di una reale presa di posizione, ma dopo la sconfitta col Torino la Roma giallorossa è stata scossa dal "like" di Francesco Totti, storico capitano, ad un commento decisamente poco lusinghiero postato da un tifoso sulla pagina Instagram del club nei confronti dell'attuale capitano: "Vendete Florenzi".

Qualche ora dopo, è lo stesso Totti a fare chiarezza con un tweet: ""Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su @Florenzi . Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi dell'@OfficialASRoma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista. #Totti"