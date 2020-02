PSG, festa per Cavani, Icardi e Di Maria: il Matador scatenato balla con Neymar e Navas a torso nudo [VIDEO]

Ieri sera è stato festeggiato il compleanno di Edinson Cavani, Angel Di Maria e Mauro Icardi, tutti e tre nati nel mese di febbraio. Alla festa era presente tutta la squadra. Sul web son circolati diversi video della serata, ma in uno in particolare si vedono Cavani, Neymar e Navas che ballano a torso nudo. Clicca sul file in allegato per vedere il video.

Bufera intorno allo spogliatoio del Psg. A due giorni dalla sconfitta in Champions contro il Dortmund, Mauro Icardi, Di Maria e Cavani - insieme a molti altri compagni - sono stati ripresi a ballare e brindare fino all'alba per la triplice festa di compleanno dei sudamericani.

Secondo le informazioni raccolte, questa festa sarebbe andata avanti fino a notte fonda tra birra e musica latina che ha fatto infuriare i tifosi e l'allenatore Thomas Tuchel. In breve tempo le immagini della serata hanno invaso i social, creando una vera a propria bufera attorno ai calciatori parigini.