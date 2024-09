Osimhen ha già dimenticato Napoli, scrive una lettera ai tifosi del Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray 1-3: è finito così ieri il derby di Istanbul con gol anche di Dries Mertens su assist di Victor Osimhen.

E proprio il centravanti nigeriano in prestito dal Napoli ha ringraziato i tifosi giallorossi nel post partita via Instagram col seguente messaggio:

"La vittoria di ieri non sarebbe stata possibile senza l'incredibile supporto dei tifosi del Galatasaray in tutto il mondo. I vostri applausi e cori ci hanno dato la forza di andare avanti. Non siete solo tifosi sugli spalti, siete una parte importante di questa squadra. Grazie per aver creduto nella vostra squadra. Continuiamo a marciare insieme".