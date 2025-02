Okafor si allena duramente: personal trainer per arrivare presto al top della forma | FOTO

Noah Okafor continua ad allenarsi per recuperare al più presto la miglior forma possibile: l’attaccante che, anche a causa di alcuni infortuni durante l’ultimo periodo col Milan, non è ancora in una condizione ottimale, come dichiarato dallo stesso Conte. Lo svizzero si sta infatti allenando tanto per recuperare terreno al più presto, anche individualmente, seguendo i consigli non solo del preparatissimo Tiberio Ancora e del resto dello staff azzurro, ma anche del suo personal trainer che, al momento, si trova all’Hotel Parker’s.