Multiproprietà Napoli-Bari, Pistocchi attacca: "In Italia i problemi non si risolvono, si posticipano"

Notizie Napoli calcio. E' di oggi l'importante aggiornamento sulla questione multiproprietà: La Figc ha infatti deciso di proprogare al 2028/29 la scadenza della doppia proprietà, tendendo dunque una mano alla famiglia De Laurentiis proprietaria di Napoli e Bari.

Pistocchi

Multiproprietà Napoli Bari, commento Pistocchi

Intanto, sull'argomento, è arrivato puntuale il commento di Maurizio Pistocchi, noto giornalista, attraverso i suoi canali social, in particolare su Twitter: "Come sempre accade in questo Paese, i problemi non si risolvono, ma si posticipano"