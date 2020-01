Notizie Calcio Napoli - Anche se il suo debutto è durato solo 20 minuti a causa del rosso ad Elseid Hysaj e dell'inevitabile sostituzione, è felice Stanislak Lobotka. Ecco quanto postato dal neo giocatore azzurro via Instagram: "Sono felice per il mio primo avvio a Napoli e sono molto orgoglioso della nostra promozione in semifinale?".