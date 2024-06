Lazza replica alle polemiche al Maradona: "Ho un messaggio per i tifosi napoletani" | VIDEO

Napoli - Fece polemica l'inquadratura tv durante Milan-Roma di Europa League, in cui il cantante Lazza ripreso sugli spalti cantava il coro "Napoletani, voi siete napoletani". Il rapper spiegò che stava solo spiegando a chi era seduto affianco a lui cosa stessero dicendo in curva.

E adesso Lazza, sul palco dello stadio Maradona durante il concerto Geolier, ha voluto replicare così:

"Ragazzi su internet possono scrivere ciò che gli pare, ma non cambierà mai l'amorew che ho nei vostri confronti: il pubblico che trovo qua ogni volta, lo trovo solo qua. Quello è un mio amico, Geolier sarà una delle prime persone che avrà mio figlio in braccio! Qui mi sono sempre sentito a casa e questo non cambierà mai".