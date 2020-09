La SSC Napoli precisa: "Gattuso smentisce di aver parlato col Ministro Costa della riapertura degli stadi"

Ultime calcio Napoli - Visita istituzionale a Castel di Sangro per il Napoli. Sergio Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana, ha fatto visita nel ritiro partenopeo in Abruzzo, come mostrano gli scatti che lo ritraggono in compagnia di Edoardo De Laurentiis e Rino Gattuso, foto pubblicate sui social dal club azzurro.

Qualche organo di informazione aveva riportato una battuta di Gennaro Gattuso a Sergio Costa, da girare al Ministro Speranza per la riapertura degli stadi. Ma la SSC Napoli ha voluto smentire questa notizia con un tweet:

"Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi".