Ultime notizie SSC Napoli - L'ex azzurro Marek Hamsik è tornato in città per qualche giorno, ma soprattutto tornerà sugli schermi del videogame più amato dagli appassionati di calcio: FC25, il nuovo gioco di calcio di EA Sports per la stagione 2024/25.

Hamsik in FC25: i Ratings

Il suo personaggio tornerà come 'Hero', come icona del Napoli del passato. E in compagnia dell'influencer napoletano Matthew8 ha provato a pronosticare i suoi valori e ratings nel videogioco.

Ecco il video: