Coppa Italia, il discorso di Gattuso alla squadra dopo il successo: "Avete dimostrato carattere, c'è gente che piange... Voglio vedere il veleno!" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Discorso da brividi quello fatto da Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, a fine gara, come si vede in un video che sta facendo il giro dei social. Queste le parole pronunciate alla squadra dal tecnico partenopeo:

"Avete dimostrato professionalità, carattere, senso di appartenenza. C'è gente che è in scadenza, che deve andare via, c'è gente che piange. Adesso non abbiamo tensioni, pressioni. Giochiamo ogni tre giorni e giochiamo tutti. Voglio vedere il veleno".