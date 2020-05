Compleanno di Mertens, arrivano gli auguri di Starace: "Sei sempre nei nostri cuori"

Ultime notizie calcio Napoli - "Tanti auguri bomber stai sempre nei nostri cuori". Così sul proprio profilo Twitter Tommaso Starace, magazziniere del Napoli, in occasione del compleanno, il numero 33, di Dries Mertens, attaccante azzurro il cui futuro continua ad essere incerto, tra il rinnovo di contratto con la squadra di De Laurentiis che non arriva e le sirene di top club che suonano in maniera importante.

Tanti auguri bomber stai sempre nei nostri cuori pic.twitter.com/5iW621zx5O — Tommaso (@TommyStar55) May 6, 2020