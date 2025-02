Ultimissime Calcio Napoli - “Testa alla Lazio. O’ riest sò chiacchier, è anche periodo!”; così ieri Pasquale Mazzocchi ha risposto alle critiche dei tifosi via social causa l’errore in Udinese-Napoli che si aggiunto alla sbavatura nel finale di Roma-Napoli.

Critiche a Mazzocchi, risponde la sorella

In queste ore anche la sorella è corsa ai suoi ripari via social: “Per le critiche a mio fratello: dovete solo soffrire, le vostre critiche sono la nostra forza”, è stato lo sfogo via TikTok.