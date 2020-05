Castellacci-Napoli, arriva la smentita del club: "Si tratta di una fake news: il dottor Raffaele Canonico è un top player e non c’è bisogno di nuovi inserimenti"

Serie A - Nell'edizione odierna di Tuttosport, ha scritto di un Napoli che starebbe valutando il dottore Enrico Castellacci per inserirlo nell'organico dello staff medico azzurro per aumentarne ancora di più il prestigio e la competenza. La SSC Napoli ha smentito questa notizia con un tweet: "Il signor Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive che il Napoli sta pensando di ingaggiare il dottor Enrico Castellacci. Si tratta di una fake news. Il dottor Raffaele Canonico è un top player del Napoli e non c’è bisogno di nuovi inserimenti"