Ultimissime calcio Napoli - "Ciao", è questo il tweet della SSC Napoli in merito, provando ad ironizzare, ai saluti che avvengono in campo tra i tesserati a Castel Volurno durante gli allenamenti. Infatti, la stessa società azzurra, ha pubblicato un'immagine in cui Karnezis ed un membro dello staff tecnico si salutano toccandosi i piedi e non le mani. Clicca sul file in allegato per vedere l'immagine.