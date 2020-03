Ultimissime calcio - E' scoppiata una bufera attorno a Gonzalo Higuain nelle ultime ore, con il calciatore che ha lasciato l'Italia per volare in Argentina dove in questi giorni si sta diffondendo in maniera importante il Coronavirus. Per mettere a tacere queste critiche suo fratello Nicola ha condiviso su Twitter il proprio pensiero:

"Per favore, i famosi leader dell'opinione pubblica tacciano un po, nostra madre ha un cancro da 4 anni. Chiediamo rispetto e considerazione".