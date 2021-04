Ultimissime Nazionali - Ha fatto il giro del web, la maglia dell'Argentina postata dal profilo Twitter @soccept. Va di moda infatti via social, proporre dei modelli di divise realizzati in grafica. E questa volta, la maglia realizzata per l'Argentina e dedicata a Maradona con un pattern apposito, ha fatto davvero innamorare tutti i tifosi della nazionale.

Clicca sull'allegato per guardare le foto: