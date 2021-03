Napoli - Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha twittato al termine di Roma-Napoli 0-2:

"ADL leggermente influenzato raggiunge lo stesso l’Olimpico per incoraggiare Gattuso e i suoi ragazzi nello spogliatoio. Il presidente non si sottrae al rito scaramantico e poi ritorna a casa e guarda la partita in tv. Anche stasera ha funzionato!".