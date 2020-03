Ultras, il film di Lettieri promosso da L'Equipe! Il regista: "Volevo solo esprimere un giudizio"

Notizie calcio Napoli - L’Equipe, il più celebre quotidiano sportivo francese, dedica due pagina intere al film “Ultras” di Francesco Lettieri attualmente in programmazione su Netflix. L’Equipe scrive che Ultras è un film diverso dai precedenti tentativi – cita “Hooligans” e “The Football Factory”. Non si vede mai il campo, solo all’inizio il San Paolo. Non c’è giudizio morale né politica e che mai nel film ci sono accenni o riferimenti alla camorra.

La violenza, sia tra le diverse generazioni del gruppo o tra club rivali, è presente in tutto Ultras senza esserne il filo conduttore, a differenza dei tanti film dedicati agli hooligan (Hooligans, La Fabbrica di calcio). L'Equipe si schiera dalla parte di Francesco Lettieri che non tenta di impartire alcuna lezione di Sociologia: «Non volevo fare un film morale o esprimere un giudizio, ma raccontare un contesto».