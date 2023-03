UFFICIALE - Giudice Sportivo, squalifica a Mario Rui: ecco quante gare salta

Ultime notizie Serie A - Il Giudice Sportivo ha appena reso note le sanzioni comminate dopo il 24º turno di Serie A e fra questi c'è anche Mario Rui. Reo di aver dato un calcione a Caputo a palla lontana. Ma quante e quali gare salterà il terzino portoghese della SSC Napoli?

Mario Rui squalificato: quante gare salta

Mario Rui è stato squalificato per due giornate. Due turni di stop per il terzino del Napoli, espulso in occasione della sfida di Empoli per

"avere, al 22esimo del secondo tempo, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di giuoco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all'altezza dell'inguine un calciatore della squadra avversaria".

Mario Rui salterà quindi le prossime due partite, in casa, della SSC Napoli: