Tuttosport - Pirlo rischia la panchina in caso di ko col Napoli? Il ritorno di Allegri tornerebbe prepotente come ipotesi

Ultime Serie A - Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si sentono spessissimo e qualche volta si incontrano pure, quando impegni e pandemia lo consentono. Il rapporto tra i due è rimasto di solida e sincera amicizia, come racconta il sito online di Tuttosport.

“La premessa di qualsiasi ragionamento sul ritorno di Max è che la Juventus, intesa come gruppo dirigente, sta facendo quadrato intorno a Pirlo. Non passa neanche uno spiffero in direzione contraria alla linea. La possibilità di vedere Pirlo in panchina mercoledì contro il Napoli è vicina a essere un'assoluta certezza. Se la Juventus dovesse vincere tutto verrebbe accantonato, se la Juventus dovesse perdere (ed essere così sorpassata dal Napoli) lo scenario di crisi si aprirebbe su nuovi e più cruciali orizzonti e il ritorno di Allegri tornerebbe prepotente come ipotesi”