Sportmediaset - Gattuso lancia Milik dal 1', Mertens out. Longo punta su Belotti e Verdi in attacco

Dopo il pareggio contro il Barcellona in Champions, il Napoli torna a giocare al San Paolo per affrontare il Torino di Moreno Longo. Fischio d'inizio fissato per le ore 20.45, gli azzurri alla ricerca della settima vittoria in otto partite di A per inseguire l'obiettivo qualificazione Europa League.

Napoli-Torino, le probabili formazioni di Sportmediaset

QUI NAPOLI - Mertens non ci sarà dopo l'infortunio rimediato in Champions, al suo posto Milik nel tridente. Qualche dubbio a centrocampo, dove però Gattuso sembra intenzionato a riproporre il terzetto collaudato Demme, Zielinski, Fabian Ruiz. Difficile il recupero di Koulibaly e Llorente.

QUI TORINO - Berenguer inserito tra i convocati dopo la lombalgia, anche se al suo posto dovrebbe giocare Lukic. Verdi e Belotti in attacco, ma occhio a un possibile inserimento di Zaza.