Spezia, Chisoli: "Speriamo di sviluppare un rapporto sul mercato con il Napoli. Luperto? Profilo che ci interessa" [ESCLUSIVA]

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“I Playoff sono stati duri, ma siamo contenti di aver vinto. Ci siamo messi subito a lavoro per essere competitivi in Serie A. Abbiamo rapporti buoni con il Napoli, speriamo di sviluppare qualche rapporto sul mercato, magari riceviamo qualche aiuto con tutti quei campioni. Luperto? E' un giocatore importante che ci interessa, con il nostro direttore stiamo provando a capire quali sono i margini. Sicuramente è un calciatore che seguiamo con attenzione, speriamo si possa concretizzare. Speriamo di avere i nostri tifosi, ma dobbiamo rispettare le norme”.