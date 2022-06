Calendario Serie A 2022/23: sorteggio in diretta dalle 12

Calendario Serie A 2022, via al sorteggio per la nuova stagione. Dopo la vittoria del campionato del Milan si torna in Italia con un campionato che si prevede sempre più complicato. In più quest'anno ci sarà la lunga pausa Mondiali. Il sorteggio del calendario di Serie A in tempo reale.

Serie A - Sorteggio calendario Serie A 2022 23 in diretta su DAZN dalle ore 12:00 di venerdì 24 giugno. Scopri criteri e tutte le regole delle prossime 38 giornate con il sorteggio del calendario di Serie A 2022.

Regolamento calendario Serie A, 9 criteri stabiliti dalla Lega di Serie A per il sorteggio:

Visto il calendario asimmetrico, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

Nei quattro turni infrasettimanali feriali non potranno essere disputati i derby di Milano, Torino, Roma, quello toscano e campano, oltre alle gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma;

Alla prima e all’ultima giornata non potranno essere programmati i derby. Questi dovranno comunque svolgersi in giornate differenti;

Non può essere ripetuto alcun incontro (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2021/22;

Nella prima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei due campionati precedenti;

Nell’ultima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei due campionati precedenti;

Le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Juventus, Napoli) non possono essere sorteggiate con società partecipanti all’Europa League (Lazio e Roma) e alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League.

Calendario Serie A 2022/23: soste e ultima giornata

Saranno 2 le soste oltre quella lunga di 52 giorni con la pausa Mondiali 2022 in Qatar. La prima sosta di Serie A sarà:

19-27 settembre 2022 (Nations League): 9 giorni;

20-26 marzo 2023 (Qualificazioni Euro 2024): 7 giorni.

Invece, l'ultima giornata del calendario di Serie A 2022/23 sarà il 4 giugno 2023.

Turni infrasettimanali Serie A 2023

Per la prossima stagione, ci saranno ben quattro turni infrasettimanali Serie A:

31 agosto 2022;

9 novembre 2022;

4 gennaio 2023;

3 maggio 2023.

Sorteggio calendario Serie A: dove vederlo?

Calendario 2022 Serie A, sorteggio che sarà visibile in diretta tv e streaming da Dazn, oltre che sul canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

Calendario Serie A: pausa Mondiali 2022

Pausa Mondiali Serie A che durerà 52 giorni:

14 novembre 2022-4 gennaio 2022 (Mondiali 2022): 52 giorni;