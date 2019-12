Sky - Il Napoli piomba su Igor della SPAL! Gli azzurri si inseriscono nella trattativa con l'Atalanta

Calciomercato Napoli - Napoli che pensa a Igor della SPAL. Arrivano aggiornamenti importanti da Sky Sport. La SSC Napoli sembra interessata al laterale sinistro della SPAL, da tempo il calciatore è seguito dall'Atalanta dopo le ottime prestazioni in Serie A.

Napoli che prova a inserirsi anche nella trattativa tra l'Atalanta e la Spal per Igor. Sull'esterno destro brasiliano c'è da tempo la società nerazzurra che però non ha ancora chiuso, da registrare in questo senso l'inserimento degli azzurri che hanno manifestato il loro interesse per questo giocatore.