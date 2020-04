Ultime notizie calcio. In casa Juventus continua a tenere banco la situazione legata a Gonzalo Higuain: il centravanti, dopo l'esplosione dell'emergenza Coronavirus, è tornato in Argentina per assistere la madre che versa in condizioni di salute non ottimali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pipita starebbe seriamente riflettendo di non tornare in Italia per restare accanto alla madre in Argentina: ad ora, tuttavia, non c'è ancora stata nessuna comunicazione ufficiale alla Juventus.