Serie A - Juventus, Agnelli: "Vogliamo concludere la stagione! Allenamenti dal 18 maggio e campionato a giugno"

Serie A - Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato della ripresa del campionato italiano. Il numero uno della Juve ha risposto alle recenti dichiarazioni del presidente della Lega Serie A Dal Pino. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

Agnelli e De Laurentiis

Ripresa Serie A - Juventus, le parole di Agnelli

Il numero uno bianconero vuole tornare in campo e lottare per lo scudetto: "Mi associo ai complimenti e al consenso di tutti per il lavoro del presidente Dal Pino. Ne approfitto per ribadire con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019-20. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci saranno modi e tempi per concludere la stagione. Rispettando le indicazioni dell’Uefa e dell’Eca. Voi sapete che non sono molto mediatico e preferisco il silenzio e questo può aver alimentato interpretazioni sbagliate sulla volontà della Juventus. Ma la nostra idea ribadita con forza è portare a termine la stagione".