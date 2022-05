Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Dionisi e Pioli per il match Scudetto

Notizie calcio. Il Milan è ad un punto dal laurearsi campione d'Italia. Ai rossoneri basterà non perdere in casa del Sassuolo, perchè in caso di arrivo a pari punti con l'Inter prevarrebbero gli scontri diretti in favore della squadra di Pioli. Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan:

Sassuolo Milan formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Henrique; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.