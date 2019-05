Palmeri annuncia: "Juventus-Sarri, affare fatto! Trovato l'accordo per un triennale, stipendio che si aggira sui 7 milioni"

Mercato Juventus - Maurizio Sarri alla Juventus, una trattativa ormai conclusa secondo il giornalista di BeIN Sports Tancredi Palmeri, che scrive così nella sua rubrica su Sportnews.snai.it:

"E’ fatta! La Juventus e Sarri hanno trovato l’accordo: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus! L’accordo è stato concluso nei giorni scorsi, e dovrebbe legare la società bianconera e Sarri per i prossimi tre anni, a uno stipendio che si aggira sui 7 milioni di €, non è chiaro se netti o se a 6 milioni + 1 di bonus. La firma sull’accordo ufficiale potrà essere apposta solo non appena Sarri non sarà più sotto contratto con il Chelsea, ma nel frattempo si può parlare di precontratto, o opzione di vincolo. E ovviamente, per ragioni di rispetto verso gli impegni Blues, nessun annuncio verrà fatto prima di giovedì, l’indomani della finale di Europa League"