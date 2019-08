Sarri ancora con la polmonite, rischia di saltare la sfida con il Napoli

Maurizio Sarri non vede migliorare le sue condizioni di salute. Il tecnico bianconero, come riferito anche dalla Juventus, ha una polmonite. E attualmente segue la sua squadra tramite dirette video e report in tempo reale da una stanza al chiuso. Le speranze di vederlo in panchina alla prima di campionato contro il Parma sono ormai minime, riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ma non solo, c'è anche il rischio che Sarri salti la seconda di campionato all'Allianz Stadium contro il Napoli.

