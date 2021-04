Sampdoria, il report dell'allenamento: palestra per Yoshida, percorso di recupero agonistico per Ekdal e Torregrossa

Prosegue a Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida casalinga con il Napoli. Dopo l’intensa seduta di giovedì, questa mattina Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto un allenamento di scarico sul campo 1 del “Mugnaini”.

Dopo una prima fase dedicata alla tecnica, il gruppo si è dedicato alle conclusioni a rete. Individuale programmato in palestra per Maya Yoshida, percorso di recupero agonistico per Albin Ekdal ed Ernesto Torregrossa. Domani, sabato, appuntamento mattutino per la rifinitura.