Beffa finale per la Sampdoria che perde per 2-1 nei minuti finali contro il Bologna. La squadra di Thiago Motta aveva chiuso in vantaggio il primo tempo grazie ad un gol di Roberto Soriano. Nel secondo tempo Stankovic rivoluzione la squadra, Zanoli entra al 46', ed agguanta il momentaneo pareggio con Sabini su calcio di rigore. Nel finale arriva la doccia fredda con la rete di orsolini.