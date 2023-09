Salernitana, caso Dia: si va verso il decurtamento dello stipendio, il motivo

Ultime notizie Serie A - Lo stop del campionato per gli impegni delle varie Nazionali servirà anche per chiudere il “caso Dia” in casa Salernitana. L’attaccante non è stato convocato nell'ultimo weekend di campionato per la gara di Lecce, dopo il rifiuto del club granata della proposta del Wolverhampton e qualche atteggiamento del senegalese poco gradito da società e tecnico.

Del caso Dia, ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"La società sta valutando se multare o meno il giocatore, che prima avrebbe saltato un allenamento per un mal di testa e poi un altro, quello di rifinitura, per un dolore al ginocchio. La sanzione, se fosse inflitta, potrebbe concretizzarsi nella decurtazione dello stipendio mensile dal 15% al 50%. Ci sono 10 giorni di tempo per decidere. Il Wolverhampton aveva chiesto Dia in prestito gratuito con diritto di riscatto a 18 milioni, una proposta che la Salernitana, peraltro non direttamente contattata dal club inglese, ha ritenuto inaccettabile (la penale per far valere la clausola rescissoria nel contratto di Dia era di 25 milioni). «Con Dia – ha precisato Sousa - siamo stati chiari. Non era in condizioni di giocare. Il resto l’ha vissuto il direttore. Io ho detto che avrei parlato dopo il direttore per questioni di gerarchie»".