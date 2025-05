Sportitalia - Per De Bruyne deve formalizzare ADL, il Napoli vuole Zaccagni e Pio Esposito

Le ultimissime di calciomercato da Alfredo Pedullà di Sportitalia sul Napoli:

"Il Napoli muore di felicità dopo la conquista del quarto scudetto. Ma sta già da tempo lavorando per il futuro: vi avevamo svelato tre piste importanti, Beukema per la difesa, De Bruyne per il centrocampo e David per l’attacco (alternativa da seguire è Nunez), bisogna adesso insistere e andare fino in fondo accontentando chi ha il cartellino in mano (ci riferiamo al Bologna che punta parecchio sul suo difensore). Ma su David c’è anche la Juve, come vi avevamo raccontato, al punto che – ecco la novità – settimana prossima i bianconeri (che devono prendere due attaccanti, priorità Osimhen) incontreranno gli agenti del classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille. Tenendo conto che per De Bruyne, come svelato lo scorso 7 maggio, il Napoli aveva già incassato la disponibilità del fuoriclasse belga con la visita a sorpresa della moglie in città e con la proposta di un contratto biennale con opzione. Il Napoli ha sempre mantenuto il vantaggio e intuito il via libera di KDB, adesso spetta a De Laurentiis formalizzare. Il club azzurro sta lavorando su più fronti, possiamo aggiungere due nomi per l’attacco che piacciono non poco: Mattia Zaccagni, che ha un lungo contratto con la Lazio, e Francesco Pio Esposito, classe 2005 grande protagonista con lo Spezia e di proprietà dell’Inter. Al Napoli Esposito piace moltissimo e sarebbe disposto a fare una proposta tra 25 e 30 milioni, poi la decisione sarà dell’Inter. Ma di sicuro dobbiamo prepararci a un mercato scoppiettante del club fresco Campione d’Italia per la seconda volta nelle ultime tre stagioni":