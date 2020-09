Retroscena Sky - Videochiamata Tonali-Gattuso: "Posso prendere la tua numero 8?". Rino ammutolisce il nuovo acquisto del Milan

Serie A - Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Milan da poche ore. Clamoroso retroscena riportato da Sky Sport. Tonali ha scelto la maglia numero 8 (maglia vestita da Gattuso in rossonero da calciatore) e il nuovo acquisto ha videochiamatto Gattuso per chiedergli il permesso. Questo quanto svelato da Peppe di Stefano: "Tonali ha chiesto di poter prendere la maglia numero 8 a Rino. Gattuso ha sorriso e risposto che non avrebbe dovuto chiederlo, ma poi ha continuato dicendo che ha apprezzato tantissimo il gesto perché anche lui in passato chiese la numero 8 a Donadoni. Gattuso oltre a ribadirgli che Tonali fosse più forte di lui ha consigliato al calciatore di essere antico perché la maglia del Milan è gloriosa e pesante. Il Milan è una cosa seria e quasi Tonali non riusciva a parlare più".