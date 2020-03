Serie A - Sampdoria -Verona la prima partita recuperata del 26 turno di Serie A. Come riporta Repubblica, tutte le altre partite: Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina e Juventus-Inter si giocheranno domenica. Tutte a porte chiuse. Intanto per mercoledì 18 marzo, saranno recuperati i match della 25a giornata, tutti tranne l'Inter. Inter-Sampdoria ancora non ha una data, mentre Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo, si giocheranno tutte alle 18.