Repubblica - Fiorentina: non solo i calciatori, ora anche il fisioterapista Dainelli è positivo al test del Coronavirus

Serie A - Continua ad espandersi il contagio in casa Fiorentina. Dopo Vlahovic anche Pezzella e Cutrone. Sale a tre il bilancio dei giocatori contagiati da coronavirus nella Fiorentina. Come riporta Repubblica, ora si aggiunge anche il fisioterapista Stefano Dainelli. Il club viola però tranquillizza, sono tutti in buone condizioni.

“È un momento piuttosto delicato per tutto il paese — ha detto Luca Pengue, il medico sociale della Fiorentina, ai microfoni ufficiali del club — ognuno è coinvolto nella lotta a questo virus. La Fiorentina si è attivata in maniera incredibile da subito, facendo diverse sedute di educazione igienica come prescritto dal Ministero. Abbiamo informato tutti in merito ai comportamenti da tenere nelle varie situazioni. Mi preme sottolineare come la Fiorentina si sia messa completamente a disposizione nel momento in cui ho lanciato l’allarme: la dirigenza si è messa subito al servizio di tutti i dipendenti per fare le cose nel modo migliore possibile. Siamo stati i primi a sospendere tutte le attività, allenamenti e quant’altro. Abbiamo chiuso immediatamente il centro sportivo sanificandolo e mandando a casa tutti i ragazzi. Abbiamo badato alla cosa più importante: la salute di tutti”.